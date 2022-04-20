Son dakika... Kırklareli'de feci kaza: 2 kişi yola savruldu

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde triportör ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yola savruldu.

Kaza, Pınarhisar ilçesinin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresindeki triportör ile A.K. hakimiyetindeki 39 AH 422 plakalı tırın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle triportörün sürücüsü E.B. ve triportörde yolcu olarak bulunan F.G.B. yola savrularak yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza bölgesine kısa sürede 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak, yaralıları Pınarhisar Devlet Hastanesine götürdü. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, meydana gelen feci kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa