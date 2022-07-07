Son dakika... Kırıkkale'de tefecilik operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı Gelen son dakika haberine göre Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda "tefecilik" suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda "tefecilik" suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekiplerince, eş zamanlı yapılan operasyonda "tefecilik" N.Ö. (47), S.Ö. (27), M.Ö. (34) ve U.C. (37) gözaltına alındı. Emniyete götürülen 4 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırıkkale 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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