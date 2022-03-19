Son dakika! Keşan polisinden sahte içki operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Keşan polisinden sahte içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika! Keşan polisinden sahte içki operasyonu

Son dakika haberleri... Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından ilçe girişinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 125 litre sahte içki imali için kullanıldığı değerlendirilen etil alkol ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından ilçe girişinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 125 litre sahte içki imali için kullanıldığı değerlendirilen etil alkol ele geçirildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sahte içki satışı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 125 litre sahte içki imali için kullanıldığı değerlendirilen etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan B.T. ve H.S. hakkında '5607 sayılı kanuna muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Edirne, Alkol, Keşan, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title