Son dakika... Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika... Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çarpışan otomobillerden biri ikiye bölündü.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çarpışan otomobillerden biri ikiye bölündü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali Telli'nin kullandığı 46 ACB 976 plakalı otomobille A.B.D. idaresindeki 06 CCC 146 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle A.B.D. idaresindeki otomobil takla atarken; Telli'nin direksiyonunda bulunduğu otomobil ise ikiye bölündü. Kazayı görenlerin ihbarı sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ve yolcu H.B, 112 Acil Servis ambulanslarıyla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sürücülerden 20 yaşındaki Ali Telli, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Hürriyet 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title