Son Dakika | Kazada ağır yaralanan gençten 1 ay sonra acı haber 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber: Burdur'un Bucak ilçesinde 21 Ağustos'ta meydana gelen kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Burdur'un Bucak ilçesinde 21 Ağustos'ta meydana gelen kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza, 21 Ağustos Pazar günü saat 04.00 sularında Bucak ilçesi Kızılkaya kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bucak ilçesine gelmek üzere seyir halinde bulunan 06 BBK 92 plakalı araç sürücüsü Halil Dikmen'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç dağa çakıldı. Kazada Halil Dikmen ve Burak Tosun ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Halil Dikmen, 32 günlük yaşam mücadelesini sabah saatlerinde kaybetti. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Burdur 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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