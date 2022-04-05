Son dakika! Kaza yapan motosiklet sürücüsü, 'sınava girecektim' diyerek ağladı - Haberler

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Son dakika! Kaza yapan motosiklet sürücüsü, 'sınava girecektim' diyerek ağladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberine göre Kaza yapan motosiklet sürücüsü, 'sınava girecektim' diyerek ağladıELAZIĞ Elazığ'da motosikletle kaza yapan genç, kazayı bir kenara bıraktı gireceği sınavın derdine düştü.

Kaza yapan motosiklet sürücüsü, 'sınava girecektim' diyerek ağladı

ELAZIĞ Elazığ'da motosikletle kaza yapan genç, kazayı bir kenara bıraktı gireceği sınavın derdine düştü. '2 hafta sonra askerlik sınavına girecektim ayağım çok kötü' diye ağlayan genci vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Bosnahersek Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACK 242 plakalı motosikletiyle bir aracı sollamaya çalışan Y.B.D., direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Kafasında kaskı bulunan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada genç sürücü '2 hafta sonra askerlik sınavına girecektim ayağım çok kötü' diye hüngür hüngür ağlamaya başladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Son dakika! Kaza yapan motosiklet sürücüsü, 'sınava girecektim' diyerek ağladı

Son dakika! Kaza yapan motosiklet sürücüsü, 'sınava girecektim' diyerek ağladı

Son dakika! Kaza yapan motosiklet sürücüsü, 'sınava girecektim' diyerek ağladı

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - 3. Sayfa

Elazığ, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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