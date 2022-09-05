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Son Dakika | Kayseri'de otomobille çarpışan taksi takla attı: 1 yaralı

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Son Dakika | Kayseri'de otomobille çarpışan taksi takla attı: 1 yaralı

Son dakika haberler... Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobille çarpışan ticari taksinin takla atması sonucu içerisinde bulunan yolcu yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobille çarpışan ticari taksinin takla atması sonucu içerisinde bulunan yolcu yaralandı.

Edinilen bilgi göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi ve Boylar Sokak'ın kesişimin de meydana gelen trafik kazasında, M.C. yönetimindeki 38 T 0349 plakalı ticari taksi ile T.Y. yönetimindeki 38 JE 392 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan ticari taksi takla atarak, binanın bahçe duvarına çarptı. Kazada ticari takside yolcu olarak bulunan A.B. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı A.B., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlarda çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocasinan Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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