Kayseri'de yaşanan maden kazası 1 işçi yaşamını yitirdi 3. Sayfa Haberleri Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen kazada 1 işçi can verdi. Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi ile Çayinli Mahallesi arasında bulunan krom madeninde meydana gelen olayda işçi Sıddık Taysi, çalıştığı sırada iddiaya göre dengesini kaybederek yüksekten yere düştü. Talihsiz adam ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. HAYATINI KAYBETTİ Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Sıddık Taysi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Taysi'nin cenazesi de ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tomarza Kayseri Maden 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kayseri'de yaşanan maden kazası 1 işçi yaşamını yitirdi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.