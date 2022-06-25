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Son dakika! Kayseri'de aranan şahıslara operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika haberine göre - Kayseri'de aranan şahıslara operasyon Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 şahıs yakalandı Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan 11 şahıs yakalandı.

- Kayseri'de aranan şahıslara operasyon

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 şahıs yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan 11 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Kentte bulunan Boztepe Mahallesi, Keykubat Mahallesi, Şirintepe Mahallesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi ve Yeşil Mahalle ve farklı adreslerde yapılan çalışmalarda; hakkında 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan 11 yıl 4 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan işlemleri tamamlanan 3 kişi cezaevine sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / Mükremin Kaya - 3. Sayfa

3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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