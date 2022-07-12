Son dakika... Kavgayı ayıran polis yaralandı, vatandaşlar saldırganları linç etmek istedi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Kavgayı ayıran polis yaralandı, vatandaşlar saldırganları linç etmek istedi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika... Kavgayı ayıran polis yaralandı, vatandaşlar saldırganları linç etmek istedi

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta iki grup arasında çıkan kavgada şahısları ayırmak isteyen bir polis memuru yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iki grup arasında çıkan kavgada şahısları ayırmak isteyen bir polis memuru yaralandı. Polisin yaralanmasına neden olan ve çevredeki vatandaşların linç etmek istediği şahısları polis kurtardı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Onikişubat İlçesi Mağralı Mahallesinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen 3 kişi çevredeki esnaf ve vatandaşlara küfürler savurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi alkollü şahısları sakinleştirip ayırmak istedi. Alkollü şahıslar, kendilerini ayırmak isteyen polislere karşı koyunca, bir polis memuru yere düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ise polislere saldıran 3 şahsı linç etmek istedi. Olay yerine takviye ekiplerin gelmesiyle şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda 1 polis yaralanırken, polise saldıran 3 kişi vatandaşların linç girişiminden yine polisler tarafından kurtuldu. Yaşanan kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iki grup arasındaki kavga, polislere karşı koyan alkollü şahıslara linç girişimi görüldü. Yaşanan olay sonrası 3 kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title