Son Dakika | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son Dakika | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberi: Kastamonu'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, farklı miktarlarda ecstasy ve reçeteye tabi hapla yakalanan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, farklı miktarlarda ecstasy ve reçeteye tabi hapla yakalanan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda farklı miktarlarda ecstasy ve reçeteye tabi hap ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs, ilgili işlemler için Emniyet Müdürlüğüne intikal ettirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Son Dakika | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Kastamonu, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title