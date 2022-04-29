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Son dakika haberi! Kastamonu'da ölü yunus balığı sahile vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Kastamonu'da ölü yunus balığı sahile vurdu

Son dakika habere göre Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sahile vurmuş halde ölü yunus balığı bulundu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sahile vurmuş halde ölü yunus balığı bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu'da sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş halde ölü yunus balığını gördü. Bunun üzerine vatandaşlar, yetkilileri arayarak sahile ölü yunus balığı vurduğu bilgisini verdi. Bunun üzerine İnebolu Sahil Güvenlik 96. Bot Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından ölü yunus, belediye ekiplerince sahilden alınarak gömüldü. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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