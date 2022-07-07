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Son dakika... Kargo araçlarına kaçak tütün operasyonu: 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika... Kargo araçlarına kaçak tütün operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika haber... Bolu'da, jandarma ekiplerinin 2 farklı kargo aracına yaptıkları operasyonda tonlarca kaçak tütünle yakalanan 7 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da, jandarma ekiplerinin 2 farklı kargo aracına yaptıkları operasyonda tonlarca kaçak tütünle yakalanan 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan 2 farklı kargo aracında kaçak tütün taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. İl sınırlarına girdiği belirlenen araçlar TEM Otoyolu Dörtdivan ilçesi mevkiinde kurulan uygulama noktasında durduruldu.

Araçlarda yapılan uygulamada 1 ton 200 kilogram kaçak tütün, 84 bin adet kaçak elektronik sigara likiti, 9 bin 600 adet kaçak içi tütün doldurulmuş makaron ve 2 bin 860 adet kaçak puro yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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