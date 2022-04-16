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Son dakika... Karapınar beldesinde bir evde yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Karapınar beldesinde bir evde yangın çıktı

Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinde bir evde çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinde bir evde çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Bir daire kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Karapınar beldesi Parpacıoğlu köyünde Kemal D.'ye ait olan evde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla aile halkı yangını söndürmek için seferber olurken dumanları gören komşular durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine Karapınar, Çaycuma ve yakın beldelerin itfaiye ekipleri yönlendirildi. Zamanında kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı. Çıkan yangınla ilgili olarak ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Son dakika... Karapınar beldesinde bir evde yangın çıktı

Son dakika... Karapınar beldesinde bir evde yangın çıktı

Son dakika... Karapınar beldesinde bir evde yangın çıktı

Son dakika... Karapınar beldesinde bir evde yangın çıktı

Son dakika... Karapınar beldesinde bir evde yangın çıktı

Son dakika... Karapınar beldesinde bir evde yangın çıktı

Son dakika... Karapınar beldesinde bir evde yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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