Son dakika! Karalar: 'Eli öpülesi gazimize saldırı kabul edilemez'

Adana'da, özel halk otobüsü şoförünün trafikte açık camdan yumruk atıp, yüzünü kan içinde bıraktığı engelli Kıbrıs Gazisi Kasım Aydın'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Trafikte tartıştığı özel halk otobüsü şoförü tarafından darp edilen ve ağzı yüzü kan içinde kalan engelli Kıbrıs Gazisi 69 yaşındaki Kasım Aydın'ı evinde ziyaret eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Zeydan Karalar, ziyaret sırasında şunları söyledi:

"Şehitlerimize, gazilerimize ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Bir gaziye yapılan saldırıyı kabul etmemiz, affetmemiz mümkün değildir. Saldırıyı yapan şahıs gerekli cezayı alacaktır. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz konusunda son derece hassas davranılması gerekmektedir. Özel Halk Otobüsü şoförü, sizin elinizi öpmesi gerekirken darp ediyor. Şiddetin her türlüsüne karşıyız ama büyüklerimize, gazilerimize uygulanan şiddete karşı çok daha hassas olunması gerekiyor. Belediye olarak verebileceğimiz en ağır cezayı vereceğiz. Sizin hakkınızı ödememiz mümkün değil" dedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa