Son dakika... Karacasu'da orman yangını büyümeden söndürüldü - Haberler

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Son dakika... Karacasu'da orman yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Karacasu'da orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberleri... Aydın'ın Karacasu ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

Yangın, Karacasu ilçesi Çamköy yakınlarındaki Gencer Düzlüğü mevkiinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zirveye yakın kesimde bulunan karaçam ormanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden ekipler, hızlıca olay yerine giderek yangına müdahale etti. Ekiplerin dikkati ise muhtemel bir facianın önüne geçerken, alevlere 4 arazöz, 2 su tankeri, 1 erken müdahale aracı ve 70 personel ile müdahale edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karacasu Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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