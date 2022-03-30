Alevler arasında kalmaktan son anda kurtuldu - Haberler

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Alevler arasında kalmaktan son anda kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alevler arasında kalmaktan son anda kurtuldu

Karabük'te tek katlı bir evde çıkan yangında bir kişi alevler arasında kalmaktan son anda kurtulurken, dumandan etkilenerek, tedavi altına alındı.

Karabük'te tek katlı bir evde çıkan yangında bir kişi alevler arasında kalmaktan son anda kurtulurken, dumandan etkilenerek, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay merkeze bağlı Cemaller köyünde Kezban Kahraman'a (59) ait tek katlı evde, meydana geldi. Sobandan çıktığı tahmin edilen yangın sonrası evden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar, durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Köye gelen ekipler, dumandan etkilenen Kahraman'ı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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