Son Dakika | Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

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Son Dakika | Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri: HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin İpekyolu Caddesi üzerindeki Köprücük köyü yakınlarında meydana geldi. Üzerinde F.T. ve M.Ç. isimli şahısların bulunduğu motosikletle sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EVG 489 plakalı Fort Cornet tipi kamyonet çarpıştı. Kazada F.T. isimli şahıs olay yerinde hayatı kaybederken, M.Ç. ise ağır yaralandı.

F.T. isimli şahsın cenazesi morga alınırken, ağır yaralanan M.Ç. ise Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ

Son Dakika | Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yüksekova, İpekyolu, Hakkari, 3. Sayfa, Haberler

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