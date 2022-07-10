Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Pazarcık ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerce şüphelenilen araç durdurulup arama yapıldı. Uyuşturucu köpeği "Uygun" ile yapılan aramda, 2 bin 574 gram toz esrar ele geçirildi. Olayda araç sürücüsü F.C. (53) gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Jandarma Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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