Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler

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Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Pazarcık ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerce şüphelenilen araç durdurulup arama yapıldı. Uyuşturucu köpeği "Uygun" ile yapılan aramda, 2 bin 574 gram toz esrar ele geçirildi.

Olayda araç sürücüsü F.C. (53) gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Jandarma Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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