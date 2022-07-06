Kaçan kurbanlık kazaya neden oldu, boynuzu aracın kaportasında kaldı - Haberler

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Kaçan kurbanlık kazaya neden oldu, boynuzu aracın kaportasında kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaçan kurbanlık kazaya neden oldu, boynuzu aracın kaportasında kaldı Sivas'ta firar eden bir kurbanlık kazaya neden oldu, ineğin boynuzu çarpan aracın kaportasında kaldı.

Kaçan kurbanlık kazaya neden oldu, boynuzu aracın kaportasında kaldı

SİVAS - Sivas'ta firar eden bir kurbanlık kazaya neden oldu, ineğin boynuzu çarpan aracın kaportasında kaldı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana geldi. Kazada Sivas-Ankara karayolu üzerinde başıboş gezen bir inek kazaya neden oldu. İneğe çarpan otomobilde maddi hasar oluşurken ineğin bir boynuzu otomobilin kaportasında kaldı. Sahibi bilinmeyen ineğin kurban pazarından veya pazara kurban taşıyan kamyonlardan firar ettiği düşünülüyor.

İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmazer - 3. Sayfa

Sivas 3. Sayfa Haberler

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