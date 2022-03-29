Son Dakika | Kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

KAYSERİ (İHA) - Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi sağlık kontrolünden geçirilerek yeniden emniyete götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasa değeri 50 milyon TL olan kaçak sigara, bandrolsüz tütün ürünleri, elektronik sigara dolum makinaları, sahte TAPDK bandrolleri, cinsel içerikli ilaç bulunduran şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Kayseri merkezli olarak Adana, Konya, Ağrı ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 26 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 15 kişi gözaltına alınırken, firari şahısları yakalamak için çalışmalar devam ediyor. Operasyonda yapılan aramalarda ise 20 milyon dal boş makaron, 250 bin dal dolu

makaron, 7 ton tütün, 10 bin paket kaçak sigara, 10 bin adet sahte TAPDK bandrolü, 500 adet cinsel içerikli hap, 12 adet elektrikli sigara doldurma makinası ve 1 adet tabanca ile tabancaya ait 50 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 kişi, adli tabiplikteki sağlık kontrollerinin ardından yeniden emniyete götürüldü. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa