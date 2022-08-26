Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Kaçak elektrikle uyuşturucu yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Son Dakika | Kaçak elektrikle uyuşturucu yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler: Adana'da jandarma ekipleri 3 ayrı adrese düzenledikleri baskında kaçak elektrikle yetiştirilen 77 kök kenevir, bin 200 gram esrar, 5 gram eroin, 5 gram kenevir tohumu ve 1 hassas terazi ele geçirdi.

Adana'da jandarma ekipleri 3 ayrı adrese düzenledikleri baskında kaçak elektrikle yetiştirilen 77 kök kenevir, bin 200 gram esrar, 5 gram eroin, 5 gram kenevir tohumu ve 1 hassas terazi ele geçirdi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Çukurova ilçesinde ikamet eden M.M. ve A.İ. isimli şahıslara ait üç ayrı adreste arama yapıldı.

Yapılan aramalarda iklimlendirme sistemi kullanılarak saksılara ekili vaziyette 77 kök kenevir, bin 200 gram esrar, 5 gram eroin, 5 gram kenevir tohumu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Yapılan kontrolde ise sistemin kaçak elektrikle beslendiği belirlendi. M.M. ve A.İ. gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kenevir Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title