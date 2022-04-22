Son dakika... Kaçak definecilere jandarmadan suçüstü baskın

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da define bulmak için ormanlık alanda kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, F.K. (32) ve Ö.G. (33) takibe alındı. Jandarma ekipleri, Kastamonu'nun merkez Halaçlı köyü yakınlarında ormanlık alanda define bulmak için izinsiz kazı yapan F.K. ve Ö.G., jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan aramada 2 adet el dedektörü, 3 adet arama başlığı, 2 adet arama çubuğu, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet balyoz, 1 adet çekiç, 1 adet murç ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.K. (32) ve Ö.G. (33) adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa