Son dakika: Jandarmadan vatandaşlara 'orman yangını' eğitimi - Haberler

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Son dakika: Jandarmadan vatandaşlara 'orman yangını' eğitimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Jandarmadan vatandaşlara 'orman yangını' eğitimi

Son dakika haber: Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara orman yangınlarına karşı eğitim verildi.

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara orman yangınlarına karşı eğitim verildi.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi tarafından vatandaşlara eğitim verilmeye devam ediyor. Bu çerçevede orman ve anız yangınlarını önlemek amacıyla anız yakmanın zararları ve orman yangınlarının nasıl önlenebileceği konularında vatandaşa bilgilendirme yapıldı. - ÇANKIRI

Son dakika: Jandarmadan vatandaşlara 'orman yangını' eğitimi

Son dakika: Jandarmadan vatandaşlara 'orman yangını' eğitimi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Çankırı, 3. Sayfa, Haberler

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