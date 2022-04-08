Son dakika: Jandarmadan vatandaşlara 'orman yangını' eğitimi

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara orman yangınlarına karşı eğitim verildi.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi tarafından vatandaşlara eğitim verilmeye devam ediyor. Bu çerçevede orman ve anız yangınlarını önlemek amacıyla anız yakmanın zararları ve orman yangınlarının nasıl önlenebileceği konularında vatandaşa bilgilendirme yapıldı. - ÇANKIRI