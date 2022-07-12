Son dakika haber... Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 169 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Fatih'te düzenledikleri operasyonda 169 kilo uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda uyuşturucuyu İstanbul'daki torbacılara dağıtma hazırlığında olan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli şahısların yurt dışından İstanbul'a getirdikleri yüklü miktarda uyuşturucu maddeleri, "Torbacı" olarak tabir edilen şahıslara satacağı bilgisi alındı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda; şahısların kimliği ve uyuşturucu maddeyi depoladıkları adresler tespit edildi ve çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Uyuşturucu maddelerden bir kısmının araçla nakil yapılacağı, bir kısmının ise evinde zulaladığı tespit edilmesi üzerine Fatih'te belirlenen adrese ve nakil yapılacak araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 20 kilo kristal methamfetamin maddesi, 100 kilo sıvı methamfetamin maddesi, 9 kilo methamfetamin maddesi, 40 kilo methamfetamin yapımında kullanılan kimyasal toz ve sıvı madde, 100 gram eroin maddesi olmak üzere toplam 169 kilo methamfetamin maddesi ile 83 bin TL suçtan elde edilen para ve 2 adet uyuşturucu maddenin tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan Ö.A. ve N.Ö. isimli şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirdi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa