Son Dakika | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu Son dakika haber... Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 16,24 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 10 adet uyuşturucu madde içmek için kullanılan malzeme ele geçirildi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 16,24 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 10 adet uyuşturucu madde içmek için kullanılan malzeme ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Devrek ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Ekiplerce araç ve içerisinde bulunan 2 şahıs üzerinde yapılan aramada; 16,24 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ekmek bıçağı, 10 adet uyuşturucu madde içmek için kullanılan malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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