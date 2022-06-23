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Son dakika! Jandarmadan kenevir operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Jandarmadan kenevir operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberi: Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Devrek ve Ereğli ilçelerinde yaptıkları iki ayrı operasyonda 156 kök Hint keneviri, 103 gram kubar esrar ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Devrek ve Ereğli ilçelerinde yaptıkları iki ayrı operasyonda 156 kök Hint keneviri, 103 gram kubar esrar ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21 Haziran 2022 günü Devrek ve Kdz. Ereğli ilçelerinde 2 kişinin ikametine operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şahısların ev ve bahçelerinde yaptıkları aramada 156 kök Hint keneviri, 103 gram kubar esrar ve bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Jandarma Ereğli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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