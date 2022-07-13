Son dakika! Jandarmadan kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı - Haberler

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Son dakika! Jandarmadan kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Jandarmadan kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Ş.A. ve B.M.A isimli şahısların Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Hisarlı köyünde bulunan ev ve eklentilerinde yapılan aramalar neticesinde 2 bin 148 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 393 paket kaçak sarmalık tütün ele geçirildi. Evlerinden kaçak sigara çıkan Ş.A. ve B.M.A isimli şahıslar gözaltına alındı. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Rize 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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