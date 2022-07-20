Son dakika: Jandarma sürücüleri uyararak kazaların önüne geçmeye çalışıyor Son dakika haberler: Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yol yapım çalışmasından dolayı trafiğin tek şeride düştüğü bölgeye yaklaşan araçları jandarma uyararak olumsuzlukların önüne geçmek için uğraş verdi. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yol yapım çalışmasından dolayı trafiğin tek şeride düştüğü bölgeye yaklaşan araçları jandarma uyararak olumsuzlukların önüne geçmek için uğraş verdi. Bolvadin-Çay karayolunda İstasyon Köprüsü yakınlarında yol yapım çalışmasından dolayı trafik tek şeride düşürüldü. Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı bölgede jandarma ekipleri ise güvenlik önlemi olarak sürücüleri kazalar başta olmak üzere olumsuzlukların önüne geçmek için uyararak, dikkatli olmalarını istedi. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar Jandarma 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika: Jandarma sürücüleri uyararak kazaların önüne geçmeye çalışıyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.