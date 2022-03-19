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Son dakika! Jandarma, aranan 2 şahsı operasyonla yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Jandarma, aranan 2 şahsı operasyonla yakaladı

Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında 5 yıl 9 ay ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonla yakalandı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında 5 yıl 9 ay ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonla yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Çalışmalarda hakkında 'cinsel taciz, basit yarama ve silahlı tehdit' suçlarından 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.A. isimli şahıs, ekiplerin operasyonuyla yakalandı.

Jandarmanın bir başka çalışmasında ise hakkında 'silahlı tehdit, basit yaralama, hakaret, yağma, dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığını ihlal' olmak üzere 18 ayrı suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.G. isimli şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Son dakika! Jandarma, aranan 2 şahsı operasyonla yakaladı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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