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Son dakika haber: İzmir'deki 5 büyüklüğündeki deprem kamerada

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Son dakika gündem haberi... İzmir'deki 5 büyüklüğündeki deprem kamerada İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'deki 5 büyüklüğündeki deprem kamerada

İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin neden olduğu sarsıntı, merkez üssüne yakın noktadaki bir evin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında saat 06.24'te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın açıklamasına göre yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, depremin neden olduğu sarsıntı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Depremin merkez üssü olan Menderes ilçesinde bulunan bir evin güvenlik kameraları da sarsıntı anını görüntüledi. Görüntüler, depremin neden olduğu sarsıntının şiddetini gözler önüne sererken, evin bazı duvarlarında da çatlaklar meydana geldi. Görüntülerde, deprem esnasında bir kedinin de korkarak ormanlık alana kaçtığı görüldü.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten - 3. Sayfa

Deprem İzmir 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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