Son dakika: İzmir'de otluk alanda çıkan yangınlara hızlı müdahale Son dakika haberi: İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. Önceki haftalarda Pınarcık mevkiinde otluk alanda çıkan yangına hızlı müdahale ederek ormana sıçramasını engelleyen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde Bozköy Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangına 8 dakikadan kısa sürede müdahalede bulundu. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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