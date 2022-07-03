İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına havadan helikopter, karadan ise arazözlerle müdahale edildi. Yangın saat 19.00 sıralarında Karşıyaka ilçesi Sancaklı mahallesin mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında alevleri gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 9 arozöz ve 2 su tankeri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahalelerle yangın kontrol altına alındı. İhlas Haber Ajansı / Akın Küçükkurt - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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