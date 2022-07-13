İzmir'de makilik ve otluk alanda yangın - İzmir'de makilik ve otluk alanda yangın İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangın sebebiyle havadan ve karadan müdahale başladı. - İzmir'de makilik ve otluk alanda yangın İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangın sebebiyle havadan ve karadan müdahale başladı. Yangın saat 13.30 sıralarında Çeşme Kutlu Aktaş Barajı yakınlarında bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 uçak, 4 helikopterle havadan, 15 arazöz ve 4 dozerle de karadan müdahaleye başladı. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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