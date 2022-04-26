Son dakika! İzmir'de jandarmadan göçmen operasyonu: 12 insan kaçakçısı yakalandı

URLA, İZMİR (İHA) - İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bulunan bir tekneye, jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlenirken 12 insan kaçakçısı kıskıvrak yakalandı. Bölgede dağlık arazide yapılan çalışmalarda da 89 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Nisan tarihinde, ilçeye bağlı Zeytinler Mahallesi, Çataltepe mevkiinde göçmen kaçakçılığı yapılacağına dair bilgi üzerine çalışma başlattı. Göçmenlerin arazide, organizatörlerin ise açıktaki teknede olduğunu belirleyen ekiplerin tekneye gerçekleştirdiği operasyonda, 12 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

Dağlık arazide bulunan göçmenlere jandarmadan yardım eli

Öte yandan Zeytinler Mahallesi Teke Dağı mevkiinde, Jandarma Asayiş Komando unsurları destekli yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde de toplam 89 (Afganistan, Suriye, Irak ve İran uyruklu) düzensiz göçmen kurtarıldı. Aç ve susuz oldukları öğrenilen göçmenlere jandarma ekipleri yardım elini uzattı.

Gözaltına alınan organizatörlerin jandarmadaki işlemleri sürerken, düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa