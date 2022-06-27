Son Dakika | İzmir'de ağaçlık alanda yangın kontrol altında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | İzmir'de ağaçlık alanda yangın kontrol altında

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son Dakika | İzmir'de ağaçlık alanda yangın kontrol altında

Son dakika haber... İzmir'in Buca ilçesinde bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yangın saat 12.00 sıralarında Buca Seyirtepe mevkiinde ağaçlık alanda çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 uçak, 3 helikopter ve 20 arazöz ile havadan ve karadan müdahale etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title