Son Dakika | İzmir'de ağaçlık alanda yangın kontrol altında Son dakika haber... İzmir'in Buca ilçesinde bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. İzmir'in Buca ilçesinde bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın saat 12.00 sıralarında Buca Seyirtepe mevkiinde ağaçlık alanda çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 uçak, 3 helikopter ve 20 arazöz ile havadan ve karadan müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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