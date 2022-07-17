Son dakika! İzmir'de ağaçlık alanda yangın - Haberler

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Son dakika! İzmir'de ağaçlık alanda yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! İzmir'de ağaçlık alanda yangın

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Urla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hem havadan hem karadan müdahaleleri ile kontrol altına alındı.

İzmir'in Urla ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hem havadan hem karadan müdahaleleri ile kontrol altına alındı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Urla ilçesi Torosan mevkiinde bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten çıktı. Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine yangın yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 10 arazöz ile hem havadan hem karadan müdahalesi ile 2 saatte kontrol altına alındı.

Öte yandan, bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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