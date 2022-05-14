Son dakika: İzinli polis yaşlı kadının 650 bin lirasını kurtardı - Haberler

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Son dakika: İzinli polis yaşlı kadının 650 bin lirasını kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: İzinli polis yaşlı kadının 650 bin lirasını kurtardı

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de telefon dolandırıcısının istediği 650 bin lirayı vermek üzere olan kadın, izinli polis memuru sayesinde kurtuldu.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de telefon dolandırıcısının istediği 650 bin lirayı vermek üzere olan kadın, izinli polis memuru sayesinde kurtuldu.

Odunpazarı bölgesinde oturan 72 yaşındaki F.Ç., telefon dolandırıcıların hedefi oldu. Kendini polis olarak tanıtan şüpheli, yaşlı kadına 650 bin lirayı bir parka getirmesini söyledi. Parayı toplayan kadın bir çantanın içine koyarak belirtilen parka gitti. Olay yerine maskeli gelen şüpheli izinde bulunan polis memurunun dikkatini çekti. İzinli polis memuru şüpheliye müdahale etmek istedi. Yakalanacağını anlayan şüpheli çantayı atarak olay yerinden kaçtı.

Öte yandan aynı şüphelinin F.Ç.'yi aynı yöntemle daha önce de 500 bin lira ve 30 bin avro dolandırdığı öğrenildi. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polis Memuru, Odunpazarı, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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