Son dakika: İstanbul Yeşilköy'de, balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. - Haberler

Son dakika: İstanbul Yeşilköy'de, balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul Yeşilköy'de, balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.
İSTANBUL (İHA) - İstanbul Yeşilköy'de, balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, sanıklar Abdulkadir Kara ve Ali Yasak hakkında 4 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.
İhlas Haber Ajansı / Melike İnal - 3. Sayfa