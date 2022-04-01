Son Dakika | İstanbul merkezli 5 ilde başlatılan operasyonda, ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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Son dakika haberlerine göre İstanbul merkezli 5 ilde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İSTANBUL (İHA) - İstanbul merkezli 5 ilde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda zanlının yakalandığı belirtildi. - İSTANBUL
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