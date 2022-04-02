Son dakika haberleri | İstanbul merkezli 5 ilde başlatılan operasyonda, ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Haberler

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Son dakika haberleri | İstanbul merkezli 5 ilde başlatılan operasyonda, ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | İstanbul merkezli 5 ilde başlatılan operasyonda, ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Gelen son dakika haberine göre İstanbul merkezli 5 ilde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 5 ilde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Çok sayıda zanlının yakalandığı belirtildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul, Gözaltı, 3. Sayfa, Haberler

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