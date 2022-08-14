İstanbul'da lüks otomobillerden ön konsol hırsızlığı kamerada Göktürk ve Kemerburgaz'da hırsızlar araçlarından bile inmeden çok sayıda ön konsol çaldı Saniyeler süren olayda, çok sayıda vatandaşın konsollarının çalındığı öğrenildiİSTANBUL İstanbul Eyüpsultan'da sabaha karşı araçla gelen...

İstanbul'da lüks otomobillerden ön konsol hırsızlığı kamerada

Göktürk ve Kemerburgaz'da hırsızlar araçlarından bile inmeden çok sayıda ön konsol çaldı

Saniyeler süren olayda, çok sayıda vatandaşın konsollarının çalındığı öğrenildi

İSTANBUL İstanbul Eyüpsultan'da sabaha karşı araçla gelen hırsızlık çetesi, park halindeki lüks otomobillerin ön konsollarını çaldı. Saniyeler süren olayda önce araçların camını kıran hırsızların, araçlarından bile inmeden gerçekleştirdiği hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Eyüpsultan Göktürk ve Kemerburgaz'da sabaha karşı otomobille gelen hırsızlık çetesi, park halindeki lüks otomobilleri gözüne kestirdi. Ardından harekete geçen şahıslar, geldikleri araçlarının içerisinden uzanarak camını kırdıkları araçların içerisine girdi. Şahıslar ardından araçların ön konsollarını çalıp kaçtı.

Araçlarından bile inmeden çaldılar

Bir başka olayda ise araç sahibi Kemerburgaz Mimarsinan Mahallesi'nde bir sokak önüne aracını park ederek evine gitti. bu sabah aracın camını kıran hırsızlar, ön konsolu söküp götürdü. Aracın alarmının ses çıkarmasına aldırış etmeden yaklaşık bir dakikada lüks otomobilin ön konsolu çalan hırsızlar, hızlıca olay yerinde kaçtı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan şu ana kadar 4 aracın ön konsolunun çalındığı öğrenildi.

4 aracın ön konsolu çalındı

Görüntülerde ise, park halindeki lüks aracın yanına bir otomobille iki kişi geliyor. Bu kişilerden birinin araçta beklediği görülürken, diğerinin lüks otomobilin camını kırıp konsolu çaldığı ve iki şahsın araçla olay yerinden kaçtığı görülüyor.