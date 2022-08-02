İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 15 şüpheli yakalandı İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 15 şüpheli yakalandı İstanbul'da aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda, eylem yapabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi. İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 15 şüpheli yakalandı İSTANBUL - İstanbul'da aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda, eylem yapabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman İstanbul 3. Sayfa Haberler

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