İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 15 şüpheli yakalandı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 15 şüpheli yakalandı İstanbul'da aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda, eylem yapabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 15 şüpheli yakalandı
İSTANBUL - İstanbul'da aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda, eylem yapabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa