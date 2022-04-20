Son dakika! İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogramlık patlayıcı yakalanmasına ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 2 sanığın 'tehlikeli...

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogramlık patlayıcı yakalanmasına ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 2 sanığın 'tehlikeli madde bulundurma' suçundan 3 yıl 4 ay, 1 sanığın ise 'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, 'tehlikeli madde bulundurma' suçundan ise 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. - İSTANBUL

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