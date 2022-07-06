Son dakika: İsrail'de araçta patlama: 1 ölü - Haberler

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Son dakika: İsrail'de araçta patlama: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: İsrail'de araçta patlama: 1 ölü

Son dakika gelişmesine göre İsrail'in Zikhron Yaakov kasabasında park halinde bulunan bir araçta yaşanan patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Zikhron Yaakov kasabasında park halinde bulunan bir araçta yaşanan patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Hayfa bölgesinde bulunan Zikhron Yaakov kasabasında park halindeki bir araçta patlama meydana geldi. Olay yerine gelen polis, 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Polis ayrıca konsey binası yakınında yaşanan patlamanın ardından soruşturma başlatıldığını bildirdi. - HAYFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsrail 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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