Son Dakika | Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza bugün saat 17.15 sıralarında Konya yolu kavşağı Gülbudak Tesisleri karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi açıklanmayan 32 EY 607 plakalı kamyon Mehmet Y. idaresindeki elma yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada traktörde bulunan Cennet Y. yere düşmesi sonucu ağır yaralandı. Cennet Y. ve traktör sürücüsü Mehmet Y. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tedavinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Hastanesine sevk edildi. Cennet Y.'nin hayati tehlikesi dolayısıyla Isparta Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eğirdir Isparta Konya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son Dakika | Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler

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