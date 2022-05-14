Son dakika: İş yerinden 3,5 ton demir çalan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika: İş yerinden 3,5 ton demir çalan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika: İş yerinden 3,5 ton demir çalan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Niğde'de bir iş yerinden demir çaldığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

Niğde'de bir iş yerinden demir çaldığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinden 3,5 ton demir çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler; hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çaldığı demiri satın aldığı belirlenen hurdacı hakkında da 'hırsızlık malı satın almak' suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.Ş. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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