İran'da SU-22 tipi savaş uçağı düştü

İran Devrim Muhafızları Ordu Su'nun Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne bağlı SU-22 tipi savaş uçağının teknik bir arıza nedeniyle düştüğü bildirildi.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne bağlı SU-22 tipi savaş uçağının teknik bir arıza nedeniyle düştüğü bildirildi. Görev esnasında teknik arıza yaşanan uçağın pilot tarafından yerleşim alanından uzaklaştırıldığı belirtilerek, pilotun uçak düşmeden kendisini fırlattığı ve kazadan sağ olarak kurtulduğu aktarıldı. Kazada herhangi bir can kaybının yaşanmadığı açıklandı.

(İHA)