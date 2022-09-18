Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran'da SU-22 tipi savaş uçağı düştü

3. Sayfa Haberleri

İran'da SU-22 tipi savaş uçağı düştü

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne bağlı SU-22 tipi savaş uçağının teknik bir arıza nedeniyle düştüğü bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordu Su'nun Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne bağlı SU-22 tipi savaş uçağının teknik bir arıza nedeniyle düştüğü bildirildi.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne bağlı SU-22 tipi savaş uçağının teknik bir arıza nedeniyle düştüğü bildirildi. Görev esnasında teknik arıza yaşanan uçağın pilot tarafından yerleşim alanından uzaklaştırıldığı belirtilerek, pilotun uçak düşmeden kendisini fırlattığı ve kazadan sağ olarak kurtulduğu aktarıldı. Kazada herhangi bir can kaybının yaşanmadığı açıklandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Devrim Muhafızları İran su 3. Sayfa Güncel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title