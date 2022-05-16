Irak'ta saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK/YPG'li grup yakalandı - Haberler

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Irak'ta saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK/YPG'li grup yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Irak'ta saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK/YPG'li grup yakalandı

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı (IKBY) Güvenlik Konseyi, Duhok kentinde saldırı hazırlığında olan terör örgütü PKK/YPG'ye bağlı 4 kişilik grubun yakalandığını açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı (IKBY) Güvenlik Konseyi, Duhok kentinde saldırı hazırlığında olan terör örgütü PKK/YPG'ye bağlı 4 kişilik grubun yakalandığını açıkladı.

Irak'ta saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK/YPG'ye bağlı grup yakalandı. Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı (IKBY) Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Duhok kentinde saldırı hazırlığında olan terör örgütü üyesi 4 kişinin, IKBY peşmerge güçleri, hükümet binaları ve bir barajı hedef alan roketli saldırı planladığı ifade edildi.

Açıklamada, terör örgütü üyelerinin saldırılarda kullanmayı planladığı 9 adet Katyuşa roketinin ve fırlatma rampalarının ele geçirildiğini belirtilerek, söz konusu grubun Kürdistan Demokrat Partisi binası, devlet kurumları, elektrik santrali, Duhok Barajı ve halka açık yerlerin hedeflerinde olduğu aktarıldı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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