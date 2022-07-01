Son dakika haber! Operasyon sırasında arazide kayan 1 asker şehit oldu Edinilen son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayarak düşmesi sonucu bir uzman çavuş şehit düştü. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayarak düşmesi sonucu bir uzman çavuş şehit düştü. Hakkari Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi. (İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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